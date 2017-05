Update: 9:14pm with 31 of 129 precincts reporting



Beaver County Election Results – 2015 Primary Elections

SUMMARY REPORT BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA UNOFFICIAL RESULTS RUN DATE:05/16/17 2017 MUNICIPAL PRIMARY RUN TIME:09:14 PM MAY 16, 2017 STATISTICS VOTES PERCENT PRECINCTS COUNTED (OF 129). . . . . 31 24.03 REGISTERED VOTERS - TOTAL . . . . . 19,458 REGISTERED VOTERS - DEMOCRATIC . . . 12,448 63.97 REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN . . . 7,010 36.03 BALLOTS CAST - TOTAL. . . . . . . 4,318 BALLOTS CAST - DEMOCRATIC . . . . . 3,003 69.55 BALLOTS CAST - REPUBLICAN . . . . . 1,315 30.45 VOTER TURNOUT - TOTAL . . . . . . 22.19 VOTER TURNOUT - DEMOCRATIC. . . . . 24.12 VOTER TURNOUT - REPUBLICAN. . . . . 18.76 ********** (DEMOCRATIC) ********** JUSTICE OF THE SUPREME COURT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DWAYNE WOODRUFF . . . . . . . . 2,333 99.23 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 18 .77 JUDGE OF THE SUPERIOR COURT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 CAROLYN H. NICHOLS . . . . . . . 1,025 15.42 GEOFF MOULTON . . . . . . . . . 792 11.92 MARIA MCLAUGHLIN . . . . . . . . 1,051 15.81 DEBBIE KUNSELMAN . . . . . . . . 2,540 38.21 BILL CAYE . . . . . . . . . . 1,202 18.08 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 37 .56 JUDGE OF THE COMMONWEALTH COURT VOTE FOR NOT MORE THAN 2 TIMOTHY BARRY . . . . . . . . . 1,518 36.19 JOE COSGROVE . . . . . . . . . 297 7.08 ELLEN CEISLER . . . . . . . . . 371 8.84 TODD EAGEN . . . . . . . . . . 184 4.39 IRENE M. CLARK. . . . . . . . . 1,592 37.95 BRYAN BARBIN . . . . . . . . . 210 5.01 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 23 .55 JUDGE OF THE COURT OF COMMON PLEAS VOTE FOR NOT MORE THAN 2 MYRON R. SAINOVICH . . . . . . . 541 10.79 MITCHELL P. SHAHEN . . . . . . . 1,386 27.64 DEBORAH LANCOS DECOSTRO. . . . . . 1,365 27.22 WILLIAM M. BRASLAWSCE . . . . . . 664 13.24 DIANE ZACK BUCHANAN . . . . . . . 680 13.56 DAVID NEELY. . . . . . . . . . 373 7.44 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 .12 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-1-02 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DIRK A. GOODWALD . . . . . . . . 9 47.37 RONALD S. MILLER . . . . . . . . 10 52.63 BRYAN L. IVAN . . . . . . . . . 0 LEE DORAN . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-2-02 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TIM FINN. . . . . . . . . . . 491 99.19 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .81 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-01 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DALE F. NICHOLSON. . . . . . . . 237 99.58 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .42 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-02 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DOUG LOUGHNER . . . . . . . . . 10 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-03 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOSEPH L. SCHAFER. . . . . . . . 506 99.22 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .78 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-04 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BRIAN T. ROHM . . . . . . . . . 180 30.61 JANET SWIHART . . . . . . . . . 262 44.56 MARK A. CICCARELLI . . . . . . . 62 10.54 REBECCA E. PUHAC . . . . . . . . 84 14.29 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 ELVERNA BARBEE CUFFIE . . . . . . 238 31.52 TINA R. PRICE GENES . . . . . . . 228 30.20 SANDRA D. GILL. . . . . . . . . 263 34.83 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 26 3.44 SCHOOL DIRECTOR AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 MITCH YANYANIN. . . . . . . . . 193 18.31 SCOTT A. ANGUS. . . . . . . . . 167 15.84 JAMES D. WEAR . . . . . . . . . 144 13.66 ROGER M. KOWAL. . . . . . . . . 180 17.08 ROBERT T. KEBER . . . . . . . . 124 11.76 VALERIE A. PEDIGO. . . . . . . . 237 22.49 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 .85 SCHOOL DIRECTOR BEAVER AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 SCOTT PETERSEN. . . . . . . . . 318 25.65 WENDE DIKEC. . . . . . . . . . 290 23.39 AARON BOVALINO. . . . . . . . . 322 25.97 ROBERT L. BICKERTON . . . . . . . 295 23.79 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 15 1.21 SCHOOL DIRECTOR BIG BEAVER FALLS SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 RONALD SCOTT PAGLEY . . . . . . . 25 35.21 DARCELLE SLAPPY . . . . . . . . 17 23.94 TERRI ELLINWOOD . . . . . . . . 27 38.03 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 2.82 SCHOOL DIRECTOR FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 JENNIFER SAYRE. . . . . . . . . 108 21.01 HARRY GILARNO . . . . . . . . . 111 21.60 LORILEE PATSIGA PAIL. . . . . . . 122 23.74 ALAN COLORITO . . . . . . . . . 77 14.98 DAWN SAUNDERS GREENE. . . . . . . 87 16.93 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 1.75 SCHOOL DIRECTOR MIDLAND SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 RAY MCSHANE. . . . . . . . . . 0 DAN DOYLE . . . . . . . . . . 0 DAVID VUCKOVICH . . . . . . . . 0 CHERYL WILLIAMS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR NEW BRIGHTON SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 BOB BEER. . . . . . . . . . . 193 23.80 CHRISTEEN DEANE CERATTI. . . . . . 203 25.03 BERNADETTE SAIKO MATTICA . . . . . 194 23.92 TOM HADDOX . . . . . . . . . . 217 26.76 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .49 SCHOOL DIRECTOR RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 SETH FOLEY . . . . . . . . . . 0 KATIE CHROBAK . . . . . . . . . 0 ROGER RADEVSKI. . . . . . . . . 0 MICHAEL K. GARVIN. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR ROCHESTER SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 MICHELLE HUBBARD . . . . . . . . 171 20.58 ANNETTE NETTIE HUBBARD . . . . . . 129 15.52 BRIAN C. MAY . . . . . . . . . 83 9.99 CHRISTINE S. KRONK . . . . . . . 130 15.64 THOMAS W. MAJORS . . . . . . . . 91 10.95 BRANDY DIETRICH . . . . . . . . 83 9.99 LAWRENCE E. BLACKWELL . . . . . . 142 17.09 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 .24 SCHOOL DIRECTOR SOUTHSIDE SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 SHELLY YOUREE . . . . . . . . . 0 GEORGE CONKLE . . . . . . . . . 0 LARRY R. SMITH. . . . . . . . . 0 SUZANNE E. SMITH . . . . . . . . 0 DONALD J. PARSONS. . . . . . . . 0 NORMAN HERRON . . . . . . . . . 0 RONALD A. GARVEY JR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR WESTERN BEAVER SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 ILENE MCLEAN . . . . . . . . . 87 25.00 PATRICK MCGEEHAN . . . . . . . . 94 27.01 MARTY GIMBUS . . . . . . . . . 84 24.14 JOHN METZLER . . . . . . . . . 74 21.26 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 2.59 SCHOOL DIRECTOR ELLWOOD SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 ANTHONY J. BUZZELLI . . . . . . . 0 NORM BOOTS . . . . . . . . . . 0 KATHY GALBREATH MCCOMMONS . . . . . 0 KATHLEEN A. PANSERA . . . . . . . 0 RENEE L. PITRELLI. . . . . . . . 0 BARBARA R. WILSON. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 FRANK MAKOCZY . . . . . . . . . 0 KATHY T. HELSING . . . . . . . . 0 MISSY KASZER . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 KATHRYN OBLAK . . . . . . . . . 147 54.85 JEFFREY D. WINKLE. . . . . . . . 117 43.66 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 1.49 SCHOOL DIRECTOR CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT REGION 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 TOM MOWAD . . . . . . . . . . 243 48.60 DAVID P. AMBROSE . . . . . . . . 256 51.20 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .20 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PERRY L. PANDER . . . . . . . . 0 NEIL MORRISON . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GREG L. WOODS . . . . . . . . . 0 PAUL HECKATHORN . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LESIA RAZZANO DOBO . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DARREN NEWBERRY . . . . . . . . 0 BILL BAIN . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT REGION 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 NICHOLAS J. UNIS . . . . . . . . 192 97.96 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 2.04 SCHOOL DIRECTOR CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT REGION 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DONNA M. BELCASTRO . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BIG BEAVER FALLS SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN L. BATTAGLIA SR. . . . . . . 0 DAVID LIPTAK . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MISSY KASZER . . . . . . . . . 0 KATHY T. HELSING . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 10 100.00 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DANIEL F. CATON JR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR MIDLAND SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JACKIE JUSTICE JARVIS . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR ROCHESTER SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BRIAN C. MAY . . . . . . . . . 169 99.41 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .59 MAYOR AMBRIDGE VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAVID A. DREWNOWSKI . . . . . . . 123 56.42 JOANNE TRELLA . . . . . . . . . 63 28.90 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 32 14.68 MAYOR BADEN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SAMUEL GAGLIARDI . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 67 100.00 MAYOR BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GEORGE QUAY III . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR BIG BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DONALD W. WACHTER. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR BRIDGEWATER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 HEIDI PAUL . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR CONWAY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DEBBIE GISKA ROSE. . . . . . . . 51 91.07 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 8.93 MAYOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WILLIAM SHASTEEN . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR EAST ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 53 100.00 MAYOR EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 100.00 MAYOR ECONOMY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 21 100.00 MAYOR FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 THOMAS R. WEBER SR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR FREEDOM BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ARTHUR D. EVANS JR . . . . . . . 74 63.79 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 42 36.21 MAYOR GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN P. ALLISON II . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 MAYOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JUSTIN PHILIPS. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR INDUSTRY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KEVIN D. KELLEY SR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAVID MANGERIE. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR MIDLAND BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOSEPH DITRI JR . . . . . . . . 0 ANGELA POOBIE ADKINS. . . . . . . 0 KENNETH GIZ WILLIAMS. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR MONACA BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAUL E. MILLER III . . . . . . . 0 THOMAS NORM ELY . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR NEW BRIGHTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TOM ALBANESE . . . . . . . . . 146 97.99 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 2.01 MAYOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 MAYOR OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 F. JOHN SZATKIEWICZ . . . . . . . 78 87.64 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 12.36 MAYOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAVID SMITH. . . . . . . . . . 135 75.42 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 44 24.58 MAYOR SHIPPINGPORT BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WILLIAM T. NELSON. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR SOUTH HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR WEST MAYFIELD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAUL FARKAS. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR NORTH SEWICKLEY ELLWOOD VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ANTHONY COURT . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL AMBRIDGE VOTE FOR NOT MORE THAN 4 MICHAEL A. MIKULICH . . . . . . . 118 16.88 MARTIN M.J. FLANNERY. . . . . . . 115 16.45 DEAUNTAE A. CLARK. . . . . . . . 59 8.44 JOE PUCCI . . . . . . . . . . 80 11.44 MEGAN CLARK. . . . . . . . . . 67 9.59 TINA IORFIDO MILLER . . . . . . . 135 19.31 TONY G. CAFARELLI. . . . . . . . 118 16.88 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 1.00 MEMBER OF COUNCIL BADEN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 SUZI FURR . . . . . . . . . . 0 ROBERT N. BESONG . . . . . . . . 0 JUDITH S. MONTELL. . . . . . . . 0 DAWN M. SINGLETON. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ECONOMY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 GARY R. BUCUREN . . . . . . . . 99 31.03 BRIAN WESTROM . . . . . . . . . 98 30.72 ELIZABETH HAWKINS. . . . . . . . 98 30.72 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 24 7.52 MEMBER OF COUNCIL GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14 100.00 MEMBER OF COUNCIL MIDLAND BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 ALBERT TROIANI JR. . . . . . . . 0 RICARDO TORRES. . . . . . . . . 0 CONNIE DITRI DROZDJIBOB. . . . . . 0 KIM YOPE. . . . . . . . . . . 0 JEAN HUPP . . . . . . . . . . 0 KEVIN LUPO . . . . . . . . . . 0 BRIAN SALLIS . . . . . . . . . 0 KEVIN GREEN. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 RICHARD E. JACKSON . . . . . . . 80 44.44 SUSAN E. CHAFFEE . . . . . . . . 89 49.44 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 6.11 MEMBER OF COUNCIL SHIPPINGPORT BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WILLIAM GREEN . . . . . . . . . 0 DAVE MORTIMER . . . . . . . . . 0 TERRY ORDICH . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL SOUTH HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 CHERYL ANN GLUS . . . . . . . . 0 WILLIAM A. JONES . . . . . . . . 0 JOSEPH M. REED. . . . . . . . . 0 LAWRENCE E. HILL . . . . . . . . 0 DENISE DECANIO. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NORTH SEWICKLEY ELLWOOD VOTE FOR NOT MORE THAN 4 BRYAN W. VINCENT . . . . . . . . 0 JOHN PANSERA . . . . . . . . . 0 CALEB CRAGLE . . . . . . . . . 0 MICHELE C. LAMENZA . . . . . . . 0 JAMES L. BARRY. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL BIG BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 DENNIS STITELER . . . . . . . . 0 BART CARR . . . . . . . . . . 0 JASON LANDSBACH . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL CONWAY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 TIMOTHY ANTOLINE . . . . . . . . 40 27.40 PATTY THEN . . . . . . . . . . 44 30.14 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 62 42.47 MEMBER OF COUNCIL DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 LORI KRESHON . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL EAST ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 DAVID WAGNER . . . . . . . . . 16 9.09 JAMES CABLE. . . . . . . . . . 41 23.30 FRANK REDA . . . . . . . . . . 25 14.20 CATHERINE HUTSKY . . . . . . . . 38 21.59 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 56 31.82 MEMBER OF COUNCIL FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL FREEDOM BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 GARY J. GILARNO . . . . . . . . 86 49.14 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 89 50.86 MEMBER OF COUNCIL HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 PAUL E. PHILLIPS . . . . . . . . 0 DEBBIE CARR. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL INDUSTRY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 BILL MILLIGAN JR . . . . . . . . 0 SUSAN CATANZARITA. . . . . . . . 0 ANDREW P. ZACHODNI . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 ELIZABETH A. THOMPSON . . . . . . 0 SAUNDRA FLORIE. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 RONALD L. BOXEN . . . . . . . . 17 54.84 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14 45.16 MEMBER OF COUNCIL PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL WEST MAYFIELD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 MICHELLE MCNEELY . . . . . . . . 0 BRUCE HARRIS . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ALIQUIPPA VOTE FOR NOT MORE THAN 2 MATTHEW MOTTES. . . . . . . . . 289 51.06 VICKIE FRATANGELI. . . . . . . . 266 47.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 1.94 MEMBER OF COUNCIL BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 2 DOUGLAS J. CARSON. . . . . . . . 0 KEVIN J. KUNSELMAN . . . . . . . 0 AMBER LUTES. . . . . . . . . . 0 JON LUCCI . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL BRIDGEWATER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 ROBERT T. IKE EICHENLAUB . . . . . 0 KIM PAVLINICH . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 MEMBER OF COUNCIL FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 ERIN WATSON. . . . . . . . . . 0 LISA PEACOCK . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PEGGY IZZO . . . . . . . . . . 18 94.74 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 5.26 MEMBER OF COUNCIL FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MATTHEW J. VAN KIRK . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 MEMBER OF COUNCIL KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 MEMBER OF COUNCIL OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 MEMBER OF COUNCIL BEAVER BORO WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 43 100.00 MEMBER OF COUNCIL BEAVER BORO WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 17 100.00 MEMBER OF COUNCIL BEAVER BORO WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ALEXANDER ANDRES . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TOM SUICA . . . . . . . . . . 0 JUSTIN LAPEARLE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BRANDY ROSSI TESNOVICH . . . . . . 0 JAMES BLANARIK. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CHAD J. MCGOWN. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 4 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 5 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN C. RAMER . . . . . . . . . 69 98.57 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 1.43 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 THOMAS J. HOLAREN. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROBERT R. HARTWICK JR . . . . . . 25 96.15 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 3.85 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 4 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DONALD J. MITTNER. . . . . . . . 54 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 5 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 NICHOLAS A. CAMPAGNA. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 20 100.00 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 HOWARD W. HOWE. . . . . . . . . 64 92.75 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 7.25 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARJORIE B. WHITE. . . . . . . . 57 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 4 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROBERT LIZZI . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 TOWNSHIP COMMISSIONER HARMONY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 3 MICHAEL MARTICEK . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP COMMISSIONER HOPEWELL TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 3 JOE KUSNIR . . . . . . . . . . 124 28.64 RICH BUFALINI . . . . . . . . . 150 34.64 DAVID F. CICCONE . . . . . . . . 140 32.33 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 19 4.39 TOWNSHIP COMMISSIONER PATTERSON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 3 ERIC HOOVER. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP COMMISSIONER VANPORT VOTE FOR NOT MORE THAN 2 JOYCE A. HANSHAW . . . . . . . . 64 21.99 CHARLENE R. SMITH. . . . . . . . 103 35.40 RANDY MORROW . . . . . . . . . 118 40.55 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 2.06 TOWNSHIP COMMISSIONER ROCHESTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 2 THOMAS SUMMERS. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP COMMISSIONER HOPEWELL TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 19 100.00 TOWNSHIP COMMISSIONER ROCHESTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR BRIGHTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 TOWNSHIP SUPERVISOR CHIPPEWA TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR DARLINGTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CHAD CRAWFORD . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR DAUGHERTY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TOM ALBANESE . . . . . . . . . 97 98.98 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 1.02 TOWNSHIP SUPERVISOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR GREENE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MERRY SMITH. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GEORGE E. ROBERTS. . . . . . . . 0 PHILLIP N. READ . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR INDEPENDENCE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR MARION TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR NORTH SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 EARL SHAMP . . . . . . . . . . 29 96.67 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 3.33 TOWNSHIP SUPERVISOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CASEY ZACHODNI. . . . . . . . . 0 BYRON A. MOONEY . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 THOMAS J. MARSHALL . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR SOUTH BEAVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR CENTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 2 GEORGE WARZYNSKI . . . . . . . . 379 45.33 BILL DICIOCCIO JR. . . . . . . . 448 53.59 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 1.08 TOWNSHIP SUPERVISOR NEW SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 2 GREG HAPP . . . . . . . . . . 0 JOHN NOWICKI . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GEORGE E. ROBERTS. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAVID M. DUSHAC . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR AMBRIDGE VOTE FOR NOT MORE THAN 1 STACEY KROL. . . . . . . . . . 160 99.38 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .62 TAX COLLECTOR BADEN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DONNA MICHAELS. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 23 100.00 TAX COLLECTOR BIG BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DONNA PAISLEY . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR VANPORT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 29 100.00 TAX COLLECTOR BRIDGEWATER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR BRIGHTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JAMES W. ONUSKA . . . . . . . . 75 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR CENTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JEANNE BOWSER . . . . . . . . . 484 99.18 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .82 TAX COLLECTOR CHIPPEWA TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR CONWAY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LORI A. BOHACH. . . . . . . . . 59 96.72 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 3.28 TAX COLLECTOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR DARLINGTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR DAUGHERTY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RYAN A. NICHOLSON. . . . . . . . 100 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR EAST ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LORI J. WADDELL . . . . . . . . 52 96.30 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 3.70 TAX COLLECTOR EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 100.00 TAX COLLECTOR ECONOMY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DOROTHY M. GNARRA. . . . . . . . 136 97.84 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 2.16 TAX COLLECTOR FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOANNE M. SMAKOSZ. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR FREEDOM BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RAMONA ARMSTRONG . . . . . . . . 38 29.92 MELISSA R. KAERCHER . . . . . . . 89 70.08 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 8 100.00 TAX COLLECTOR GREENE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHIRLEY K. MCHAFFIE . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HARMONY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAULA FLAJNIK WINNE . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LU ANN PHILLIPS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HOPEWELL TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DIANE SISSY PALSA. . . . . . . . 183 98.39 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 1.61 TAX COLLECTOR INDEPENDENCE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARY ELLEN OROS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR INDUSTRY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KIMBERLY A. KELLEY . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LINDA A. DESANZO . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR MARION TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR MIDLAND BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHERYL L. MONACO . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR MONACA BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ANTHONY CALTURY . . . . . . . . 0 VIRGINIA DIBACCO . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR NEW BRIGHTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CAROL M. ZINSSER . . . . . . . . 156 99.36 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .64 TAX COLLECTOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BARBARA L. FRUM . . . . . . . . 15 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR NEW SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KRISTINE E. LEONBERG. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR NORTH SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KAREN A. TROZZO . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 100.00 TAX COLLECTOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR PATTERSON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 TAX COLLECTOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JUDY HAGE . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LAURA SAMPSON . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CRIS PIZUTTI KATEKOVICH. . . . . . 103 50.49 DONNA S. ROBSON . . . . . . . . 101 49.51 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR ROCHESTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GARY L. JOHNSON . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR SHIPPINGPORT BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR SOUTH BEAVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR SOUTH HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MAUREEN EGENLAUF . . . . . . . . 0 SARAH L. KRAUS. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR WEST MAYFIELD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KATHLEEN B. BREWER . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LOU E. ADRIAN . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR NORTH SEWICKLEY ELLWOOD VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MAX A. ROSSI . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TREASURER BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAN CELLINI. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 CONTROLLER BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JERRY T. FORD . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 CONTROLLER ALIQUIPPA VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 AUDITOR BRIGHTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 AUDITOR CENTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 VERNA DUGAN SISK . . . . . . . . 481 98.57 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 1.43 AUDITOR CHIPPEWA TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR DARLINGTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR GREENE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 VIVIAN R. MCCARRELL . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KRISTIN HUFFMAN . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR INDEPENDENCE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR MARION TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 AUDITOR NEW SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NORTH SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 AUDITOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR SOUTH BEAVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 AUDITOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 1 (Prec-0101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 2 (Prec-0102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MAUREEN L. REDD . . . . . . . . 114 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 3 (Prec-0103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LARRY M. TYSON. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 4 (Prec-0104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHNETTE DINELLO . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 5 (Prec-0105) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JONNYE WEBER . . . . . . . . . 73 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 6 (Prec-0106) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DEBORAH GEORGE. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 7 (Prec-0107) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHARON LEE DONOSO. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 8 (Prec-0108) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JEAN RIVETTI . . . . . . . . . 115 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 9 (Prec-0109) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GLORIA ASKEW . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 1 (Prec-0201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ERMA J. STRATUS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 2 (Prec-0202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 3 (Prec-0203) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CRYSTAL CUNNINGHAM . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 4 (Prec-0204) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 5 (Prec-0205) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROSS L. MCCOY JR . . . . . . . . 93 98.94 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 1.06 JUDGE OF ELECTION BADEN BORO 1 (Prec-0301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BADEN BORO 2 (Prec-0302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAMELA SEANEZ . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BADEN BORO 3 (Prec-0303) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PATRICIA GAGLIARDI . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER BORO 1 (Prec-0401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 JUDGE OF ELECTION BEAVER BORO 2 (Prec-0402) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 REBECCA VALENTINE. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER BORO 3 (Prec-0403) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RONALD MORELLI. . . . . . . . . 116 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 1 (Prec-0501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 2 (Prec-0502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 3 (Prec-0503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RUTH ANN ANDREWS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 4 (Prec-0504) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHERRIE L. MASON . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 5 (Prec-0505) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 6 (Prec-0506) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GERALD D. MORAN . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BIG BEAVER BORO (Prec-0601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION VANPORT TWP (Prec-0701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 23 100.00 JUDGE OF ELECTION BRIDGEWATER BORO (Prec-0801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 1 (Prec-0901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GARY A. PILARSKI . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 2 (Prec-0902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 3 (Prec-0903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 4 (Prec-0904) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 5 (Prec-0905) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 1 (Prec-1001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JUDITH L. SHOPE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 2 (Prec-1002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 19 100.00 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 3 (Prec-1003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CHERYL L. PETURES. . . . . . . . 65 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 4 (Prec-1004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 100.00 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 5 (Prec-1005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ESTHER A. BISKUP . . . . . . . . 0 ELIZABETH HRONEK . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 6 (Prec-1006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 7 (Prec-1007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PATRICIA SZELL. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 8 (Prec-1008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JEAN T. BARBER. . . . . . . . . 128 99.22 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .78 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 1 (Prec-1101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 2 (Prec-1102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 3 (Prec-1103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JEAN LANDSBAUGH . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 4 (Prec-1104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CONWAY BORO 1 (Prec-1201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 17 100.00 JUDGE OF ELECTION CONWAY BORO 2 (Prec-1202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DANA M. SHARPLESS. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DARLINGTON BORO (Prec-1301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DARLINGTON TWP (Prec-1401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DAUGHERTY TWP 1 (Prec-1501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DAUGHERTY TWP 2 (Prec-1502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CAROL A. FABYANIC. . . . . . . . 102 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION EAST ROCHESTER BORO (Prec-1601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARGARET DELARRE . . . . . . . . 63 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION EASTVALE BORO (Prec-1701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 1 (Prec-1801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 2 (Prec-1802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 3 (Prec-1803) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 NANCY POWERS . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 4 (Prec-1804) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 5 (Prec-1805) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CAROL BECK . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FALLSTON BORO (Prec-1901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BARBARA A. PAGANI. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FRANKFORT SPRINGS BORO (Prec-2001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FRANKLIN TWP EAST (Prec-2101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FRANKLIN TWP WEST (Prec-2102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LANA D. BARNES. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FREEDOM BORO (Prec-2201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KAYLA SHUITS . . . . . . . . . 106 99.07 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .93 JUDGE OF ELECTION GEORGETOWN BORO (Prec-2301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION GLASGOW BORO (Prec-2401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAVID ADKINS JR . . . . . . . . 9 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION GREENE TWP (Prec-2501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HANOVER TWP EAST (Prec-2601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HANOVER TWP WEST (Prec-2602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HARMONY TWP 1 (Prec-2701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HARMONY TWP 2 (Prec-2702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARY JANE MCADAMS. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HARMONY TWP 3 (Prec-2703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PATRICIA J. HELBIG . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOMEWOOD BORO (Prec-2801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOOKSTOWN BORO (Prec-2901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 1 (Prec-3001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 2 (Prec-3002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN TYLER CINDRIC . . . . . . . 171 98.84 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 1.16 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 3 (Prec-3003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 4 (Prec-3004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 5 (Prec-3005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 6 (Prec-3006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CAROLYN BROWDER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 7 (Prec-3007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARTHA A. SEECH . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 8 (Prec-3008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 NADINE LEVINGER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 9 (Prec-3009) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION INDEPENDENCE TWP (Prec-3101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ELEANOR J. SEIBEL. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION INDUSTRY BORO (Prec-3201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION KOPPEL BORO (Prec-3301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MARION TWP (Prec-3401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 AMY T. KELLNER. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MIDLAND BORO 1 (Prec-3501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MIDLAND BORO 2 (Prec-3502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARY E. SALLIE. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MIDLAND BORO 3 (Prec-3503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 1 (Prec-3601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 2 (Prec-3602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 3 (Prec-3603) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 4 (Prec-3604) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARTHA RALISH . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 5 (Prec-3605) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RENEE Y. PRITCHARD . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 1 (Prec-3701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MICHAEL A. PETERS. . . . . . . . 66 98.51 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 1.49 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 2 (Prec-3702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BARBARA SHEETS. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 3 (Prec-3703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 4 (Prec-3704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 5 (Prec-3705) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BRENDA KASZER . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW GALILEE BORO (Prec-3801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 1 (Prec-3901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DOLORES FULTON. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 2 (Prec-3902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CHERYL SNAIR . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 3 (Prec-3903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 1 (Prec-4001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 2 (Prec-4002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 3 (Prec-4003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY ELLWOOD (Prec-4004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 5 (Prec-4005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION OHIOVILLE BORO 1 (Prec-4101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION OHIOVILLE BORO 2 (Prec-4102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DEBORAH A. MERRITT . . . . . . . 107 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION PATTERSON HEIGHTS BORO (Prec-4201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JACK DOYLE . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION PATTERSON TWP 1 (Prec-4301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION PATTERSON TWP 2 (Prec-4302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARJEAN A. STEPHENSON . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION POTTER TWP (Prec-4401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 JUDGE OF ELECTION PULASKI TWP (Prec-4501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION RACCOON TWP 1 (Prec-4601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 EILEEN MARSHALL . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION RACCOON TWP 2 (Prec-4602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 1 (Prec-4701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 2 (Prec-4702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 3 (Prec-4703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CHAROLETTE L. MOFFETT . . . . . . 55 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 4 (Prec-4704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GERALD G. KISLOCK. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER TWP 1 (Prec-4801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER TWP 2 (Prec-4802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TATHA SMILEK . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION SHIPPINGPORT BORO (Prec-4901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION SOUTH BEAVER TWP (Prec-5001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION SOUTH HEIGHTS BORO (Prec-5101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MAUREEN EGENLAUF . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION WEST MAYFIELD BORO (Prec-5201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BARBARA GORDON. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION WHITE TWP (Prec-5301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 1 (Prec-0101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 2 (Prec-0102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 10 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 3 (Prec-0103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GERLINE YOUNG . . . . . . . . . 0 DONALD E. YOUNG SR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 4 (Prec-0104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOSEPHINE DIPASQUALE. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 5 (Prec-0105) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 6 (Prec-0106) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 7 (Prec-0107) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAULA PLACIDI . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 8 (Prec-0108) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 STEPHANIE MARCHION . . . . . . . 113 99.12 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .88 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 9 (Prec-0109) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GLORIA ASKEW . . . . . . . . . 0 SANDRA DEE GILL . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 1 (Prec-0201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN IVANCIK . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 2 (Prec-0202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 3 (Prec-0203) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 4 (Prec-0204) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KAREN M. BROWN. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 5 (Prec-0205) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RICHARD WRONA . . . . . . . . . 91 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BADEN BORO 1 (Prec-0301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 HAROLD STANTON. . . . . . . . . 0 SUSAN H. DUNLAP . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BADEN BORO 2 (Prec-0302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BADEN BORO 3 (Prec-0303) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER BORO 1 (Prec-0401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER BORO 2 (Prec-0402) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER BORO 3 (Prec-0403) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 1 (Prec-0501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 2 (Prec-0502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KATHERINE CANSLER. . . . . . . . 0 LORETTA C. JEFFERSON. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 3 (Prec-0503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 EMERSON L. ANDREWS . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 4 (Prec-0504) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 5 (Prec-0505) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 6 (Prec-0506) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 EMILY W. MORAN. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BIG BEAVER BORO (Prec-0601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 AGNES DILLAN . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION VANPORT TWP (Prec-0701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 AMY M. FISHER . . . . . . . . . 140 96.55 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 3.45 INSPECTOR OF ELECTION BRIDGEWATER BORO (Prec-0801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 1 (Prec-0901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 2 (Prec-0902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 EVITA ELY . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 3 (Prec-0903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LEANNE CHALLIS. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 4 (Prec-0904) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 5 (Prec-0905) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 1 (Prec-1001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN PETERSON . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 2 (Prec-1002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 18 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 3 (Prec-1003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CARMEN TADDEO . . . . . . . . . 65 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 4 (Prec-1004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 8 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 5 (Prec-1005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 6 (Prec-1006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 7 (Prec-1007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 8 (Prec-1008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 1 (Prec-1101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CAROLINE MCDERMOTT . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 2 (Prec-1102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARY G. MASSIRONI. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 3 (Prec-1103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 4 (Prec-1104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CONWAY BORO 1 (Prec-1201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 16 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CONWAY BORO 2 (Prec-1202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN V. DINELLO . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DARLINGTON BORO (Prec-1301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LAURA E. WADE . . . . . . . . . 0 DARLENE WEIGEL. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DARLINGTON TWP (Prec-1401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DAUGHERTY TWP 1 (Prec-1501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DAUGHERTY TWP 2 (Prec-1502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TAMMI NEMETH . . . . . . . . . 97 98.98 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 1.02 INSPECTOR OF ELECTION EAST ROCHESTER BORO (Prec-1601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JAMES M. DUNN JR . . . . . . . . 57 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION EASTVALE BORO (Prec-1701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 1 (Prec-1801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 2 (Prec-1802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 3 (Prec-1803) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SARAH CAMERON . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 4 (Prec-1804) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 5 (Prec-1805) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 EVELYN B. KUNY. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FALLSTON BORO (Prec-1901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JUDITH A. MCNALLY. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FRANKFORT SPRINGS BORO (Prec-2001 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FRANKLIN TWP EAST (Prec-2101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FRANKLIN TWP WEST (Prec-2102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHELBY J. HALL. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FREEDOM BORO (Prec-2201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 INSPECTOR OF ELECTION GEORGETOWN BORO (Prec-2301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION GLASGOW BORO (Prec-2401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KIMBERLY J. ADKINS . . . . . . . 9 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION GREENE TWP (Prec-2501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TARA CONTI . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HANOVER TWP EAST (Prec-2601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HANOVER TWP WEST (Prec-2602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HARMONY TWP 1 (Prec-2701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HARMONY TWP 2 (Prec-2702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RITA G. FURIS . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HARMONY TWP 3 (Prec-2703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 REBECCA E. NOWAKOWSKI . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOMEWOOD BORO (Prec-2801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOOKSTOWN BORO (Prec-2901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 1 (Prec-3001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 2 (Prec-3002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 100.00 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 3 (Prec-3003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ARNOLD M. SANTILLI . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 4 (Prec-3004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 5 (Prec-3005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 6 (Prec-3006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 7 (Prec-3007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DARLENE MORROW. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 8 (Prec-3008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARTHA LOU TURNER. . . . . . . . 0 LINDA L. HARTLE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 9 (Prec-3009) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 THOMAS ALEXANDER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION INDEPENDENCE TWP (Prec-3101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION INDUSTRY BORO (Prec-3201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DIANNE E. DOYLE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION KOPPEL BORO (Prec-3301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARY JO SOBONA. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MARION TWP (Prec-3401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MIDLAND BORO 1 (Prec-3501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 FLORETTA ADKINS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MIDLAND BORO 2 (Prec-3502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 EVELYN MCWHORTER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MIDLAND BORO 3 (Prec-3503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 1 (Prec-3601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 2 (Prec-3602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROSE MARIE BOOHER. . . . . . . . 0 SANDRA BRANDENBERGER. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 3 (Prec-3603) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 4 (Prec-3604) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHIRLEY DECHELLIS. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 5 (Prec-3605) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RUTH ANN DEWHIRST. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 1 (Prec-3701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAULA L. WAGURAK . . . . . . . . 58 80.56 HALI WAGURAK . . . . . . . . . 14 19.44 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 2 (Prec-3702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 3 (Prec-3703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JANICE M. SMITH . . . . . . . . 27 96.43 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 3.57 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 4 (Prec-3704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DOROTHY J. KOBLE . . . . . . . . 57 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 5 (Prec-3705) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JULIE A. MARTIN . . . . . . . . 0 NANCY J. HARPER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW GALILEE BORO (Prec-3801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CATHY SKOLNIK . . . . . . . . . 13 92.86 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 7.14 INSPECTOR OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 1 (Prec-3901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DEANA R. RAPE . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 2 (Prec-3902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 3 (Prec-3903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 1 (Prec-4001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 2 (Prec-4002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 3 (Prec-4003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY ELLWOOD (Prec-400 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 5 (Prec-4005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION OHIOVILLE BORO 1 (Prec-4101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION OHIOVILLE BORO 2 (Prec-4102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DIANE L. CHESLAR . . . . . . . . 109 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION PATTERSON HEIGHTS BORO (Prec-4201 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LYNN A. DOYLE . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION PATTERSON TWP 1 (Prec-4301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LINDA K. SCHMIDT . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION PATTERSON TWP 2 (Prec-4302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION POTTER TWP (Prec-4401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION PULASKI TWP (Prec-4501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION RACCOON TWP 1 (Prec-4601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION RACCOON TWP 2 (Prec-4602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHIRLEY A. BRUCE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 1 (Prec-4701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 2 (Prec-4702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 VAN L. NORMAN SR . . . . . . . . 72 97.30 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 2.70 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 3 (Prec-4703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 FREDERICK W. RUCKERT. . . . . . . 56 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 4 (Prec-4704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DOROTHY M. HARTZELL . . . . . . . 0 MARLENE A. KISLOCK . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER TWP 1 (Prec-4801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARILYN C. WINKLE. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER TWP 2 (Prec-4802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION SHIPPINGPORT BORO (Prec-4901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION SOUTH BEAVER TWP (Prec-5001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION SOUTH HEIGHTS BORO (Prec-5101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION WEST MAYFIELD BORO (Prec-5201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAMELA GORDAN . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION WHITE TWP (Prec-5301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 ********** (REPUBLICAN) ********** JUSTICE OF THE SUPREME COURT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SALLIE MUNDY . . . . . . . . . 969 98.58 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14 1.42 JUDGE OF THE SUPERIOR COURT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 EMIL GIORDANO . . . . . . . . . 567 18.18 CRAIG STEDMAN . . . . . . . . . 670 21.48 WADE A. KAGARISE . . . . . . . . 603 19.33 MARY MURRAY. . . . . . . . . . 828 26.55 PAULA A. PATRICK . . . . . . . . 426 13.66 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 25 .80 JUDGE OF THE COMMONWEALTH COURT VOTE FOR NOT MORE THAN 2 PAUL LALLEY. . . . . . . . . . 940 60.26 CHRISTINE FIZZANO CANNON . . . . . 612 39.23 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 8 .51 JUDGE OF THE COURT OF COMMON PLEAS VOTE FOR NOT MORE THAN 2 DAVID NEELY. . . . . . . . . . 232 10.36 DEBORAH LANCOS DECOSTRO. . . . . . 466 20.81 DIANE ZACK BUCHANAN . . . . . . . 343 15.32 MITCHELL P. SHAHEN . . . . . . . 519 23.18 WILLIAM M. BRASLAWSCE . . . . . . 463 20.68 MYRON R. SAINOVICH . . . . . . . 212 9.47 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .18 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-1-02 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DIRK A. GOODWALD . . . . . . . . 4 50.00 RONALD S. MILLER . . . . . . . . 4 50.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-2-02 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TIM FINN. . . . . . . . . . . 448 99.78 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .22 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-01 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DALE F. NICHOLSON. . . . . . . . 115 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-02 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DOUG LOUGHNER . . . . . . . . . 17 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-03 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOSEPH L. SCHAFER. . . . . . . . 180 98.36 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 1.64 MAGISTERIAL DISTRICT JUDGE DISTRICT 36-3-04 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BRIAN T. ROHM . . . . . . . . . 37 33.33 JANET SWIHART . . . . . . . . . 46 41.44 REBECCA E. PUHAC . . . . . . . . 10 9.01 MARK A. CICCARELLI . . . . . . . 18 16.22 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 SCHOOL DIRECTOR AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 VALERIE A. PEDIGO. . . . . . . . 88 20.95 MITCH YANYANIN. . . . . . . . . 58 13.81 JAMES D. WEAR . . . . . . . . . 60 14.29 ROGER M. KOWAL. . . . . . . . . 62 14.76 ROBERT T. KEBER . . . . . . . . 63 15.00 SCOTT A. ANGUS. . . . . . . . . 86 20.48 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .71 SCHOOL DIRECTOR BEAVER AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 AARON BOVALINO. . . . . . . . . 242 23.07 ROBERT L. BICKERTON . . . . . . . 253 24.12 SCOTT PETERSEN. . . . . . . . . 302 28.79 WENDE DIKEC. . . . . . . . . . 237 22.59 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 15 1.43 SCHOOL DIRECTOR BIG BEAVER FALLS SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 BRIAN JENSEN . . . . . . . . . 17 47.22 TOM KARCZEWSKI. . . . . . . . . 19 52.78 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 HARRY GILARNO . . . . . . . . . 24 15.89 DAWN SAUNDERS GREENE. . . . . . . 27 17.88 LORILEE PATSIGA PAIL. . . . . . . 34 22.52 JENNIFER SAYRE. . . . . . . . . 33 21.85 ALAN COLORITO . . . . . . . . . 28 18.54 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 3.31 SCHOOL DIRECTOR MIDLAND SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 DAVID VUCKOVICH . . . . . . . . 0 CHERYL WILLIAMS . . . . . . . . 0 RAY MCSHANE. . . . . . . . . . 0 DAN DOYLE . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR NEW BRIGHTON SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 CHRISTEEN DEANE CERATTI. . . . . . 85 23.88 BERNADETTE SAIKO MATTICA . . . . . 83 23.31 TOM HADDOX . . . . . . . . . . 98 27.53 BOB BEER. . . . . . . . . . . 86 24.16 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 1.12 SCHOOL DIRECTOR RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 SETH FOLEY . . . . . . . . . . 0 KATIE CHROBAK . . . . . . . . . 0 MICHAEL K. GARVIN. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR ROCHESTER SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 MICHELLE HUBBARD . . . . . . . . 58 48.74 THOMAS W. MAJORS . . . . . . . . 50 42.02 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 9.24 SCHOOL DIRECTOR SOUTHSIDE SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 SHELLY YOUREE . . . . . . . . . 0 LARRY R. SMITH. . . . . . . . . 0 DONALD J. PARSONS. . . . . . . . 0 SUZANNE E. SMITH . . . . . . . . 0 GEORGE CONKLE . . . . . . . . . 0 NORMAN HERRON . . . . . . . . . 0 RONALD A. GARVEY JR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR WESTERN BEAVER SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 MARTY GIMBUS . . . . . . . . . 74 26.24 JOHN METZLER . . . . . . . . . 68 24.11 PATRICK MCGEEHAN . . . . . . . . 67 23.76 ILENE MCLEAN . . . . . . . . . 73 25.89 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR ELLWOOD SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 4 NORM BOOTS . . . . . . . . . . 0 RENEE L. PITRELLI. . . . . . . . 0 BARBARA R. WILSON. . . . . . . . 0 KATHLEEN A. PANSERA . . . . . . . 0 KATHY GALBREATH MCCOMMONS . . . . . 0 ANTHONY J. BUZZELLI . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 MISSY KASZER . . . . . . . . . 0 KATHY T. HELSING . . . . . . . . 0 FRANK MAKOCZY . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 KATHRYN OBLAK . . . . . . . . . 39 45.88 JEFFREY D. WINKLE. . . . . . . . 44 51.76 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 2.35 SCHOOL DIRECTOR CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT REGION 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 TOM MOWAD . . . . . . . . . . 79 45.40 DAVID P. AMBROSE . . . . . . . . 91 52.30 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 2.30 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PERRY L. PANDER . . . . . . . . 0 NEIL MORRISON . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GREG L. WOODS . . . . . . . . . 0 PAUL HECKATHORN . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LESIA RAZZANO DOBO . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BILL BAIN . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT REGION 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 NICHOLAS J. UNIS . . . . . . . . 69 93.24 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 6.76 SCHOOL DIRECTOR CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT REGION 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DONNA M. BELCASTRO . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BIG BEAVER FALLS SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAVID LIPTAK . . . . . . . . . 0 JOHN L. BATTAGLIA SR. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT REGION 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MISSY KASZER . . . . . . . . . 0 KATHY T. HELSING . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 SCHOOL DIRECTOR HOPEWELL SCHOOL DISTRICT REG 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DANIEL F. CATON JR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR MIDLAND SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JACKIE JUSTICE JARVIS . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 SCHOOL DIRECTOR ROCHESTER SCHOOL DISTRICT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 MAYOR AMBRIDGE VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RICHIE DAMBROSIO . . . . . . . . 38 77.55 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 22.45 MAYOR BADEN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ALTON JACK SPENCER . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 THOMAS TODD HAMILTON. . . . . . . 179 86.89 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 27 13.11 MAYOR BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR BIG BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR BRIDGEWATER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR CONWAY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 100.00 MAYOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR EAST ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 100.00 MAYOR EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 MAYOR ECONOMY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JO ANN BORATO . . . . . . . . . 71 92.21 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 7.79 MAYOR FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR FREEDOM BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 22 100.00 MAYOR GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR INDUSTRY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR MIDLAND BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR MONACA BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SIMON D. SHORT. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR NEW BRIGHTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 13 100.00 MAYOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARK J. BENES . . . . . . . . . 15 93.75 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 6.25 MAYOR OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KEVIN CHAFFEE . . . . . . . . . 52 51.49 KRISTIN HILL . . . . . . . . . 49 48.51 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 10 100.00 MAYOR SHIPPINGPORT BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHANNON CLANCY. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR SOUTH HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RICHARD L. TRANTER . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR WEST MAYFIELD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MAYOR NORTH SEWICKLEY ELLWOOD VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL AMBRIDGE VOTE FOR NOT MORE THAN 4 JUSTIN MILLER . . . . . . . . . 32 39.51 KATHLEEN SABOL. . . . . . . . . 34 41.98 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 15 18.52 MEMBER OF COUNCIL BADEN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 MICHAEL L. STUBAN. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ECONOMY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 FRANK MORRONE . . . . . . . . . 64 48.12 PATRICIA SKONIECZNY . . . . . . . 62 46.62 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 5.26 MEMBER OF COUNCIL GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 DAVID R. TRIMBLE SR . . . . . . . 0 JOHN MACKALL JR . . . . . . . . 0 DAVID R. TRIMBLE JR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MIDLAND BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 ROBERT J. WARD JR. . . . . . . . 81 49.69 LUCAS HILL . . . . . . . . . . 76 46.63 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 3.68 MEMBER OF COUNCIL SHIPPINGPORT BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL SOUTH HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 4 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NORTH SEWICKLEY ELLWOOD VOTE FOR NOT MORE THAN 4 JOHN CRESS . . . . . . . . . . 0 LISA GUERRERA . . . . . . . . . 0 BRANDON FISHER. . . . . . . . . 0 CONNIE R. MACDONALD . . . . . . . 0 DAVID DECARIA . . . . . . . . . 0 ROB BROUGH . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL BIG BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL CONWAY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 57 100.00 MEMBER OF COUNCIL DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 M. BENOIS WALTON . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL EAST ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 27 100.00 MEMBER OF COUNCIL FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL FREEDOM BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 RENEE URSIDA DIMERLING . . . . . . 14 27.45 JOHN V. KAERCHER . . . . . . . . 25 49.02 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 12 23.53 MEMBER OF COUNCIL HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL INDUSTRY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 BARBARA A. GIOFFRE . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 ASHLEY FURR. . . . . . . . . . 17 80.95 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 19.05 MEMBER OF COUNCIL PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 TIM WEISENBURGER . . . . . . . . 0 BRYAN J. LANDMAN . . . . . . . . 0 JAMES T. TURNBULL. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL WEST MAYFIELD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 3 ELI KOSANOVICH. . . . . . . . . 0 WILLIAM C. HEATON. . . . . . . . 0 WILLIAM F. SEPP JR . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ALIQUIPPA VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 100.00 MEMBER OF COUNCIL BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL BRIDGEWATER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 JUDITH BERT. . . . . . . . . . 0 FRANK A. WILSON . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 MEMBER OF COUNCIL FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 MEMBER OF COUNCIL FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 MEMBER OF COUNCIL OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 MEMBER OF COUNCIL BEAVER BORO WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 41 100.00 MEMBER OF COUNCIL BEAVER BORO WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 2 ADAM W. RATHBUN . . . . . . . . 122 87.77 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 17 12.23 MEMBER OF COUNCIL BEAVER BORO WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 4 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL MONACA WARD 5 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 100.00 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GERALD STUCK JR . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 4 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 5 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 1 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 3 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 4 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL NEW BRIGHTON WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 MEMBER OF COUNCIL ROCHESTER WARD 2 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 TOWNSHIP COMMISSIONER HARMONY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 3 DONALD D. GUNTHER. . . . . . . . 0 BRADLEY S. PAYNE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP COMMISSIONER HOPEWELL TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 3 MARK GALZERANO. . . . . . . . . 45 45.45 TYLER T. PAJAK. . . . . . . . . 48 48.48 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 6.06 TOWNSHIP COMMISSIONER PATTERSON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 3 DONALD INMAN . . . . . . . . . 0 DONALD BRADOW . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP COMMISSIONER VANPORT VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 45 100.00 TOWNSHIP COMMISSIONER ROCHESTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 2 GERALD V. BENYO JR . . . . . . . 0 DEBBIE PFEIFER. . . . . . . . . 0 DOMINIC YACOVONI . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP COMMISSIONER HOPEWELL TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARK GALZERANO. . . . . . . . . 56 96.55 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 3.45 TOWNSHIP COMMISSIONER ROCHESTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR BRIGHTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JAMES E. EQUELS SR . . . . . . . 59 59.60 GARY J. GORDON. . . . . . . . . 40 40.40 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR CHIPPEWA TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JAMES BOURIL . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR DARLINGTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR DAUGHERTY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DAVID GEORGE SR . . . . . . . . 52 94.55 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 5.45 TOWNSHIP SUPERVISOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TIMOTHY CANDITO . . . . . . . . 0 ERIC CLYDE . . . . . . . . . . 0 SCOTT L. WRIGHT . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR GREENE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR INDEPENDENCE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DANIEL MCLAUGHLIN. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR MARION TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LAWRENCE DEAN DAVIS . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR NORTH SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOHN R. AXTELL. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 8 100.00 TOWNSHIP SUPERVISOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RALPH D. FLARA. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR SOUTH BEAVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR CENTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 2 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 55 100.00 TOWNSHIP SUPERVISOR NEW SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 2 TOM APPLEQUIST. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TOWNSHIP SUPERVISOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR AMBRIDGE VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 100.00 TAX COLLECTOR BADEN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 24 100.00 TAX COLLECTOR BIG BEAVER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR VANPORT VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ELLEN NIXON. . . . . . . . . . 73 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR BRIDGEWATER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAT RAINS . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR BRIGHTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 10 100.00 TAX COLLECTOR CENTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 29 100.00 TAX COLLECTOR CHIPPEWA TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LINDA RAWDING . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR CONWAY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 13 100.00 TAX COLLECTOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR DARLINGTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 THOMAS HOUSEHOLDER . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR DAUGHERTY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 100.00 TAX COLLECTOR EAST ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 TAX COLLECTOR EASTVALE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 100.00 TAX COLLECTOR ECONOMY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 19 100.00 TAX COLLECTOR FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KRISTEN KELOSKY . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR FREEDOM BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 21 100.00 TAX COLLECTOR GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR GLASGOW BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR GREENE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WILLIAM A. LAUGHLIN JR . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HARMONY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR HOPEWELL TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 TAX COLLECTOR INDEPENDENCE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR INDUSTRY BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR KOPPEL BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR MARION TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR MIDLAND BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR MONACA BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR NEW BRIGHTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 100.00 TAX COLLECTOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 TAX COLLECTOR NEW SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SAMANTHA SHARPLESS . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR NORTH SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR OHIOVILLE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WILLIAM GOLOGRAM III. . . . . . . 73 98.65 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 1.35 TAX COLLECTOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SUSAN PHILIPP . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR PATTERSON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOANN M. FERRAZZANO . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 12 100.00 TAX COLLECTOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SANDRA CAIN. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR ROCHESTER BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 23 100.00 TAX COLLECTOR ROCHESTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR SHIPPINGPORT BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MELINDA ORDICH. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR SOUTH BEAVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROBIN L. HUSTON . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR SOUTH HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR WEST MAYFIELD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TAX COLLECTOR NORTH SEWICKLEY ELLWOOD VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARY ANN PORTUGALLO . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 TREASURER BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 CONTROLLER BEAVER FALLS VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 CONTROLLER ALIQUIPPA VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 AUDITOR BRIGHTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 AUDITOR CENTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 16 100.00 AUDITOR CHIPPEWA TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR DARLINGTON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROBIN L. GRAHAM . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FALLSTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR GEORGETOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KAREN TRIMBLE . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR GREENE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HANOVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR INDEPENDENCE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR MARION TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 AUDITOR NEW SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NORTH SEWICKLEY TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 AUDITOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR SOUTH BEAVER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR WHITE TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKLIN TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOOKSTOWN BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR POTTER TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 AUDITOR DARLINGTON BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR FRANKFORT SPRINGS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR HOMEWOOD BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR NEW GALILEE BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PATTERSON HEIGHTS BORO VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR PULASKI TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 AUDITOR RACCOON TWP VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 1 (Prec-0101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 2 (Prec-0102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 3 (Prec-0103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 4 (Prec-0104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 5 (Prec-0105) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 6 (Prec-0106) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 7 (Prec-0107) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 8 (Prec-0108) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 JUDGE OF ELECTION ALIQUIPPA 9 (Prec-0109) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 1 (Prec-0201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 2 (Prec-0202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 3 (Prec-0203) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 4 (Prec-0204) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION AMBRIDGE BORO 5 (Prec-0205) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 JUDGE OF ELECTION BADEN BORO 1 (Prec-0301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BADEN BORO 2 (Prec-0302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BADEN BORO 3 (Prec-0303) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER BORO 1 (Prec-0401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 JUDGE OF ELECTION BEAVER BORO 2 (Prec-0402) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER BORO 3 (Prec-0403) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 1 (Prec-0501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CAROLE E. DIETRICH . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 2 (Prec-0502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 3 (Prec-0503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 4 (Prec-0504) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 5 (Prec-0505) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LORINE A. MEROLA . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BEAVER FALLS 6 (Prec-0506) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BIG BEAVER BORO (Prec-0601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RAYMOND A. CAMPBELL . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION VANPORT TWP (Prec-0701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 JUDGE OF ELECTION BRIDGEWATER BORO (Prec-0801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 TERRIE S. BIRGE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 1 (Prec-0901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 2 (Prec-0902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JERRY FISHER . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 3 (Prec-0903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ARLENE YOUNG EQUELS . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 4 (Prec-0904) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 JUDGE OF ELECTION BRIGHTON TWP 5 (Prec-0905) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 1 (Prec-1001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 2 (Prec-1002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 3 (Prec-1003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 4 (Prec-1004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JANET E. ZELLMANN. . . . . . . . 81 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 5 (Prec-1005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 6 (Prec-1006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 7 (Prec-1007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CENTER TWP 8 (Prec-1008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 1 (Prec-1101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KEN MILANOWSKI. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 2 (Prec-1102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JO ANN STEWART. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 3 (Prec-1103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CHIPPEWA TWP 4 (Prec-1104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION CONWAY BORO 1 (Prec-1201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 100.00 JUDGE OF ELECTION CONWAY BORO 2 (Prec-1202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DARLINGTON BORO (Prec-1301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DARLINGTON TWP (Prec-1401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ALEDA K. FARIOLI . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DAUGHERTY TWP 1 (Prec-1501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROBERTA M. HERRINGTON . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION DAUGHERTY TWP 2 (Prec-1502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 JUDGE OF ELECTION EAST ROCHESTER BORO (Prec-1601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION EASTVALE BORO (Prec-1701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 1 (Prec-1801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JOCELYN WAHL . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 2 (Prec-1802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHARON SMITH . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 3 (Prec-1803) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 4 (Prec-1804) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 10 100.00 JUDGE OF ELECTION ECONOMY BORO 5 (Prec-1805) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FALLSTON BORO (Prec-1901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FRANKFORT SPRINGS BORO (Prec-2001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CARLA YACOVIELLO . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FRANKLIN TWP EAST (Prec-2101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KAREN CUNNINGHAM . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FRANKLIN TWP WEST (Prec-2102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION FREEDOM BORO (Prec-2201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 JUDGE OF ELECTION GEORGETOWN BORO (Prec-2301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KAREN TRIMBLE . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION GLASGOW BORO (Prec-2401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION GREENE TWP (Prec-2501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HANOVER TWP EAST (Prec-2601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HANOVER TWP WEST (Prec-2602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HARMONY TWP 1 (Prec-2701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HARMONY TWP 2 (Prec-2702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HARMONY TWP 3 (Prec-2703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOMEWOOD BORO (Prec-2801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOOKSTOWN BORO (Prec-2901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 1 (Prec-3001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SUE A. HULL. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 2 (Prec-3002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 100.00 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 3 (Prec-3003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 4 (Prec-3004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 5 (Prec-3005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 6 (Prec-3006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 7 (Prec-3007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 8 (Prec-3008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION HOPEWELL TWP 9 (Prec-3009) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION INDEPENDENCE TWP (Prec-3101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION INDUSTRY BORO (Prec-3201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION KOPPEL BORO (Prec-3301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MARION TWP (Prec-3401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MIDLAND BORO 1 (Prec-3501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 CATHERINE GOODMAN. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MIDLAND BORO 2 (Prec-3502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MIDLAND BORO 3 (Prec-3503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 1 (Prec-3601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 2 (Prec-3602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 3 (Prec-3603) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 4 (Prec-3604) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION MONACA BORO 5 (Prec-3605) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 1 (Prec-3701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 2 (Prec-3702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 3 (Prec-3703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 4 (Prec-3704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ELEANOR L. CABANA. . . . . . . . 20 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 5 (Prec-3705) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW GALILEE BORO (Prec-3801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PATRICIA A. HENRY. . . . . . . . 18 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 1 (Prec-3901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 2 (Prec-3902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 3 (Prec-3903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 1 (Prec-4001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PATRICIA ANN SHOAF . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 2 (Prec-4002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 3 (Prec-4003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JANICE DOUGLASS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY ELLWOOD (Prec-4004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 5 (Prec-4005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION OHIOVILLE BORO 1 (Prec-4101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION OHIOVILLE BORO 2 (Prec-4102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION PATTERSON HEIGHTS BORO (Prec-4201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION PATTERSON TWP 1 (Prec-4301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KATHARYN M. RISTAU . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION PATTERSON TWP 2 (Prec-4302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION POTTER TWP (Prec-4401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LINDA LERCH. . . . . . . . . . 33 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION PULASKI TWP (Prec-4501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION RACCOON TWP 1 (Prec-4601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION RACCOON TWP 2 (Prec-4602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BEVERLY S. FOXALL. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 1 (Prec-4701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 2 (Prec-4702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 3 (Prec-4703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER BORO 4 (Prec-4704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER TWP 1 (Prec-4801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION ROCHESTER TWP 2 (Prec-4802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION SHIPPINGPORT BORO (Prec-4901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION SOUTH BEAVER TWP (Prec-5001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION SOUTH HEIGHTS BORO (Prec-5101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION WEST MAYFIELD BORO (Prec-5201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 JUDGE OF ELECTION WHITE TWP (Prec-5301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 1 (Prec-0101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 2 (Prec-0102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 3 (Prec-0103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 4 (Prec-0104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 5 (Prec-0105) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 6 (Prec-0106) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 7 (Prec-0107) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 8 (Prec-0108) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ALIQUIPPA 9 (Prec-0109) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 1 (Prec-0201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DANIELLE COPENHAVER . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 2 (Prec-0202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 3 (Prec-0203) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 4 (Prec-0204) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION AMBRIDGE BORO 5 (Prec-0205) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 12 100.00 INSPECTOR OF ELECTION BADEN BORO 1 (Prec-0301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BADEN BORO 2 (Prec-0302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 RICHARD KERR . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BADEN BORO 3 (Prec-0303) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SANDRA L. HUDAK . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER BORO 1 (Prec-0401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER BORO 2 (Prec-0402) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER BORO 3 (Prec-0403) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MIMI MILLER. . . . . . . . . . 110 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 1 (Prec-0501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SUSIE E. WALKER . . . . . . . . 0 NAOMI B. TOTH . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 2 (Prec-0502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 3 (Prec-0503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 4 (Prec-0504) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 5 (Prec-0505) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROLAND BLUCHER. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BEAVER FALLS 6 (Prec-0506) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BIG BEAVER BORO (Prec-0601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION VANPORT TWP (Prec-0701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 100.00 INSPECTOR OF ELECTION BRIDGEWATER BORO (Prec-0801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JEAN A. CORNELL . . . . . . . . 0 MARY HINZY . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 1 (Prec-0901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 2 (Prec-0902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LYDIAN FISHER . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 3 (Prec-0903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 4 (Prec-0904) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION BRIGHTON TWP 5 (Prec-0905) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 1 (Prec-1001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 2 (Prec-1002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 3 (Prec-1003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 4 (Prec-1004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 5 (Prec-1005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 6 (Prec-1006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 7 (Prec-1007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LESLIE SZELL . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CENTER TWP 8 (Prec-1008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 VLADIMIR SUSTAR . . . . . . . . 28 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 1 (Prec-1101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 2 (Prec-1102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ELEANOR M. BURHENN . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 3 (Prec-1103) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAMELA S. HUPP. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CHIPPEWA TWP 4 (Prec-1104) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARGARET SCHMOLLY. . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION CONWAY BORO 1 (Prec-1201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 9 100.00 INSPECTOR OF ELECTION CONWAY BORO 2 (Prec-1202) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DARLINGTON BORO (Prec-1301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DARLINGTON TWP (Prec-1401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DAUGHERTY TWP 1 (Prec-1501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION DAUGHERTY TWP 2 (Prec-1502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ELIZABETH L. MOWRY . . . . . . . 62 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION EAST ROCHESTER BORO (Prec-1601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION EASTVALE BORO (Prec-1701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 1 (Prec-1801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 2 (Prec-1802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 3 (Prec-1803) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 4 (Prec-1804) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 8 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ECONOMY BORO 5 (Prec-1805) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 GERALDINE J. CASPER . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FALLSTON BORO (Prec-1901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FRANKFORT SPRINGS BORO (Prec-2001 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DIXIE M. HARTMAN . . . . . . . . 0 BETTY MITCHELL. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FRANKLIN TWP EAST (Prec-2101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FRANKLIN TWP WEST (Prec-2102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION FREEDOM BORO (Prec-2201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 INSPECTOR OF ELECTION GEORGETOWN BORO (Prec-2301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WILDA MACKALL . . . . . . . . . 0 GLENDA K. ADAMS . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION GLASGOW BORO (Prec-2401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION GREENE TWP (Prec-2501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HANOVER TWP EAST (Prec-2601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BARBARA RUPERT. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HANOVER TWP WEST (Prec-2602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LORIE J. HUTCHISON . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HARMONY TWP 1 (Prec-2701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HARMONY TWP 2 (Prec-2702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LAURA RUSNAK . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HARMONY TWP 3 (Prec-2703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOMEWOOD BORO (Prec-2801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOOKSTOWN BORO (Prec-2901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 1 (Prec-3001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 2 (Prec-3002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 3 (Prec-3003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 4 (Prec-3004) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 5 (Prec-3005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 6 (Prec-3006) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 7 (Prec-3007) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KATHLEEN M. RUPNIK . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 8 (Prec-3008) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION HOPEWELL TWP 9 (Prec-3009) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JUDITH A. HARPER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION INDEPENDENCE TWP (Prec-3101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 KAREN MORRIS . . . . . . . . . 0 GERALDINE NOBLE . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION INDUSTRY BORO (Prec-3201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION KOPPEL BORO (Prec-3301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MARION TWP (Prec-3401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JUDITH A. HOOVER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MIDLAND BORO 1 (Prec-3501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PAUL M. SHIREY. . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MIDLAND BORO 2 (Prec-3502) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MIDLAND BORO 3 (Prec-3503) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 1 (Prec-3601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 2 (Prec-3602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 3 (Prec-3603) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 4 (Prec-3604) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION MONACA BORO 5 (Prec-3605) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JEFFREY R. PRITCHARD. . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 1 (Prec-3701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 2 (Prec-3702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 3 (Prec-3703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 4 (Prec-3704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 PATRICIA REED . . . . . . . . . 21 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW BRIGHTON BORO 5 (Prec-3705) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW GALILEE BORO (Prec-3801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 100.00 INSPECTOR OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 1 (Prec-3901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JUDY MAJORS. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 2 (Prec-3902) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SUSAN MANCINI . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NEW SEWICKLEY TWP 3 (Prec-3903) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 LISA LEWIS . . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 1 (Prec-4001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 2 (Prec-4002) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BARBARA GRATTERI . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 3 (Prec-4003) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY ELLWOOD (Prec-400 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION NORTH SEWICKLEY TWP 5 (Prec-4005) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION OHIOVILLE BORO 1 (Prec-4101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 SHERRY BRUNO . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION OHIOVILLE BORO 2 (Prec-4102) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION PATTERSON HEIGHTS BORO (Prec-4201 VOTE FOR NOT MORE THAN 1 ROSEMARY BELLAN . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION PATTERSON TWP 1 (Prec-4301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BARBARA M. GENZLER . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION PATTERSON TWP 2 (Prec-4302) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 BONITA UTNEHMER . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION POTTER TWP (Prec-4401) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 VICTORIA M. LEININGER . . . . . . 30 96.77 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 3.23 INSPECTOR OF ELECTION PULASKI TWP (Prec-4501) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION RACCOON TWP 1 (Prec-4601) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 DONNA NELSON . . . . . . . . . 0 STEPHANIE ABSEY . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION RACCOON TWP 2 (Prec-4602) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 MARY M. FOX. . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 1 (Prec-4701) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 2 (Prec-4702) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 3 (Prec-4703) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 100.00 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER BORO 4 (Prec-4704) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER TWP 1 (Prec-4801) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION ROCHESTER TWP 2 (Prec-4802) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 JANET BOYERS . . . . . . . . . 0 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION SHIPPINGPORT BORO (Prec-4901) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION SOUTH BEAVER TWP (Prec-5001) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION SOUTH HEIGHTS BORO (Prec-5101) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION WEST MAYFIELD BORO (Prec-5201) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 INSPECTOR OF ELECTION WHITE TWP (Prec-5301) VOTE FOR NOT MORE THAN 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0